Após 11 meses, Gustavo Henrique é relacionado no Santos para enfrentar Fluminense

A volta do zagueiro Gustavo Henrique, após 11 meses de afastamento devido à uma grave lesão no joelho, é a grande novidade na lista dos 23 jogadores relacionados pelo técnico Levir Culpi - divulgada neste domingo - para enfrentar o Fluminense, nesta segunda-feira, 14, às 20 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O defensor - que deverá permanecer como opção no banco de reservas - teve que se submeter à uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, rompido em setembro no ano passado na partida contra o Sport, no Recife, válida pelo Brasileirão.

Já o volante Yuri e o meia Lucas Lima, que cumpriram suspensão automática no empate contra o Avaí (0 a 0), em Florianópolis, no encerramento do primeiro turno da competição, estarão de volta à equipe - ambos atuaram no meio de semana contra o Atlético Paranaense, em jogo que valeu a classificação santista às quartas de final da Copa Libertadores.

Por outro lado, o treinador santista decidiu poupar alguns titulares no duelo contra os cariocas, casos do zagueiro David Braz e dos atacantes Bruno Henrique e Jonathan Copete. Os volantes Renato (com um desconforto na coxa direita) e Emiliano Vecchio (ruptura no músculo adutor também da coxa direita) seguem fora.

Dois jogadores contratados durante a temporada, o atacante Nilmar e o volante Matheus Jesus continuam em processo de aprimoramento físico. Ambos já trabalham com os demais atletas santistas nos campos do CT Rei Pelé, em Santos, e podem estrear em breve com a camisa santista.

O elenco do Santos finalizou a preparação para o compromisso diante do time tricolor carioca neste domingo com um treinamento comandado por Levir Culpi no CT Rei Pelé. Com 35 pontos, o time ocupa a terceira colocação do Brasileirão.

Confira os 23 jogadores relacionados no Santos:

Goleiros - Vanderlei e Vladimir

Zagueiros - Fabián Noguera, Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo

Laterais - Daniel Guedes, Orinho, Victor Ferraz e Zeca

Meio-campistas - Alison, Jean Mota, Léo Cittadini, Lucas Lima, Matheus Oliveira, Rafael Longuine, Serginho e Yuri

Atacantes - Arthur Gomes, Kayke, Lucas Crispim, Ricardo Oliveira, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández