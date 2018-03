Após 13 anos, Maradona se divorcia O ex-jogador Diego Maradona, de 42 anos, se divorciou de sua mulher Claudia Villafañe, após dois meses de trâmites judiciais. Maradona e Villafañe tiveram duas filhas: Dalma Nerea, de 16 anos, e Giannina Dinorah, de 12, que estão sob os cuidados da mãe. O casal se conhece desde a adolescência e vivia, desde 1989, na mesma casa no bairro de La Paternal. O astro da seleção argentina nas copas de 1982, 86, 90 e 94 está há quase dois anos radicado em Havana, Cuba, onde faz tratamento anti-drogas. Claudia Villafañe, além de ficar com a guarda das filhas, receberá duas mansões, metade da renda da página de Maradona na internet e outra mensal de US$ 3,5 mil. Claudia se compromete a reunir objetos para o museu que Maradona pretende construir e do qual a ex-mulher também terá direitos. Em Havana, Maradona está namorando Judith, uma cubana de 21 anos.