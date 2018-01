Após 13 horas de voo, Barcelona desembarca no Japão para Mundial

Depois de 13 horas de voo da Espanha até o Japão, o Barcelona desembarcou neste domingo (já manhã de segunda-feira no horário japonês) no aeroporto de Narita, que fica na Grande Tóquio, visando a sua participação do Mundial de Clubes da Fifa. Grande favorito ao título, o time espanhol fará a sua estreia nesta quinta-feira, contra o Guangzhou Evergrande, da China, em uma das semifinais da competição.

O clube espanhol levou 23 jogadores para o Japão, entre eles Neymar, que acabou desfalcando o time nas duas últimas partidas por causa de uma leve lesão muscular na perna esquerda, sofrida no último treino de preparação para o confronto diante do Bayer Leverkusen, na última terça-feira.

O Barça foi o último time a chegar ao Japão para a disputa do Mundial, depois de ter empatado por 2 a 2 com o La Coruña, no último sábado, em casa, pelo Campeonato Espanhol. Rival do time espanhol na quinta-feira, o Guangzhou Evergrande é comandando pelo técnico Luiz Felipe Scolari e se garantiu na semifinal ao surpreender o América do México com uma vitória por 2 a 1, neste domingo.