Após 14 anos, Schaaf deixa comando do Werder Bremen

Schaaf acabou dando adeus ao Werder Bremen no fim de uma temporada ruim para o clube, que apenas no último final de semana livrou o risco de rebaixamento no Campeonato Alemão, no qual ocupa a 14.ª posição, com 34 pontos.

A rodada final desta edição da competição nacional será realizada no próximo sábado, quando o time pegará o Nuremberg, fora de casa, onde os auxiliares de Schaaf, Wolfgang Rolff de Schaaf e Matthias Hönerbach, dirigirão a equipe.

O Werder Bremen ainda não anunciou um substituto para Schaaf, que no comando da equipe foi campeão alemão em 2004 e faturou três títulos da Copa da Alemanha, em 1999, 2004 e 2009.

O diretor esportivo do clube, Thomas Eichin, afirmou que o clube decidiu demitir Schaaf para apostar em "um novo começo" para o time. "Agradecemos Thomas por tudo que ele trouxe ao Werder Bremen em mais de 40 anos pertencendo ao clube como jogador e técnico", enfatizou.

Schaaf, por sua vez, festejou a sua passagem vitoriosa pelo Werder Bremen. "Tive uma época extraordinária aqui, conectada com muitas experiências positivas e grandes sucessos. Gostaria de agradecer a todos que me acompanharam ao longo do caminho e me apoiaram. Eu desejo um futuro de sucesso no Werder Bremen", ressaltou.