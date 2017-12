Após 14 meses, Muñoz chuta uma bola Depois de 14 meses, o atacante Muñoz finalmente voltou a chutar uma bola de futebol. O atacante fez, nesta quarta-feira, o seu primeiro treino de finalizações com os colegas de equipe, após um longo período de recuperação de duas cirurgias consecutivas no joelho esquerdo. "Foi muito bom voltar a chutar bola. Foi uma alegria muito grande poder voltar a fazer a única coisa que eu sei, que é jogar futebol", disse o atacante, de 28 anos. A corrida agora é para voltar à forma física ideal. Enquanto isso não ocorrer, o técnico Emerson Leão não irá escalá-lo. "Fizemos um trabalho físico para baixar o peso dele, que estava pelo menos cinco quilos acima do ideal. Agora vamos ver como ele se recupera para saber se já pode participar de um treino coletivo na semana que vem, e com o aval dos médicos, claro", disse Leão. Muñoz fez os últimos três meses de sua recuperação na Colômbia, de onde voltou há duas semanas. O técnico admitiu ter ficado desapontado ao se deparar com a forma física do jogador. "Fiquei chateado porque me disseram que o Muñoz voltaria da Colômbia pronto para jogar, e ele não estava pronto nem para treinar". O colombiano afirma já ter perdido quatro quilos com uma dieta especial - que ele não revela. "Só preciso perder mais um quilo. Depois, a recuperação passa a ser um trabalho psicológico. Preciso recuperar minha confiança".