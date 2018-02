Após 16 dias, técnico deixa Santo André Depois de apenas 16 dias de trabalho, o técnico Hélio dos Anjos decidiu deixar o comando da equipe do Santo André, que se prepara para disputar a Libertadores no ano que vem. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, o treinador saiu por ?problemas particulares?. Hélio dos Anjos, que teve duas passagens pelo clube, em 93 e 95, não chegou a dirigir nenhuma partida da equipe nesta última passagem, já que havia sido contratado justamente para preparar a equipe para a temporada 2005. O nome do novo treinador deve ser anunciado nos próximos dias. Por enquanto, o ex-treinador Sérgio Soares, agora na função de diretor-técnico, assume o cargo provisoriamente.