Após 2 anos, Muricy é demitido do comando do Santos

Contratado em abril de 2011, Muricy não vinha conseguindo dar um bom padrão de jogo ao Santos nos últimos tempos, mesmo após a contratação do meia Montillo para atuar ao lado do astro Neymar, embora tenha levado o time até a final do Campeonato Paulista deste ano, no qual a equipe caiu diante do Corinthians.

O clube resolveu tomar a decisão de demitir o técnico um dia depois de o Santos ter sido derrotado por 2 a 1 pelo Botafogo, em Volta Redonda, na última quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time disputou a sua primeira partida sem Neymar após o anúncio da transferência do atacante para o Barcelona.

O Santos também confirmou nesta sexta que Claudinei Oliveira, técnico da equipe sub-20 do clube e campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, irá assumir interinamente o comando do time na partida deste sábado, contra o Grêmio, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Brasileirão.

Por meio da nota que publicou em seu site oficial, o Comitê de Gestão do clube enumerou os feitos de Muricy pelo time e agradeceu pelos "serviços prestados pelo técnico, que marcou seu nome na história do Santos Futebol Clube".

Em dois anos no comando do Santos, Muricy se sagrou campeão da Copa Libertadores em 2011, faturou o tricampeonato paulista com os títulos de 2010, 2011 e 2012, além de ter levado a taça da Recopa sul-americana. Ele ainda foi vice-campeão mundial em 2011. Ao total, o treinador contabilizou 72 vitórias, 42 empates e 36 derrotas em 150 jogos à frente do clube, fato que o tornou o sétimo técnico que mais vezes dirigiu o time.