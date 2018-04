Após 21 dias, Cátia deixa hospital e sonha em voltar a jogar

A jogadora de futebol Cátia de Oliveira, de 16 anos, já se recupera em casa do grave acidente que a tirou da seleção brasileira sub-17 e colocou em risco sua carreira. Na noite de segunda-feira, ela recebeu alta no Hospital das Clínicas de Botucatu, onde estava internada desde que o carro em que viajava colidiu com outro veículo, no dia 15 de outubro. Cátia foi levada de ambulância para a casa dos pais, em Cerqueira César, na região de Avaré. Nesta terça, ela passou o dia cercada pelos familiares e amigos e recebeu muitas flores. "Ela comeu bem e está feliz por voltar para casa", disse o pai, Flávio Alves de Oliveira Júnior, o Preto. Segundo ele, a garota dobrou o joelho e levantou a perna para mostrar que recuperou os movimentos dos membros inferiores. Havia risco de seqüelas que a impedissem de andar. "Agora, ela já fala até em voltar a jogar", disse o pai. Durante os 21 dias de internação, a jogadora foi submetida a duas cirurgias para a recomposição da coluna, gravemente afetada no acidente. Ela sofreu trauma em três vértebras que, por sua vez, comprimiram a medula. Os médicos que cuidaram de Cátia não se arriscaram a prever se ela voltará a jogar. A prioridade, por enquanto, é completar o restabelecimento das lesões para que ela volte a andar. Para isso, a paciente será submetida a sessões de fisioterapia. O acidente ocorreu no mesmo dia em que Cátia foi convocada para disputar o Sul-Americano Sub-17, que será disputado em janeiro, no Chile. Ela estava no banco de trás do carro dirigido pela também jogadora Renata Costa, titular da seleção adulta vice-campeã mundial. A jogadora Michele, também da seleção, estava ao lado. Numa passagem de nível da rodovia Geraldo Pereira de Barros (SP-191), perto de São Manuel, a motorista perdeu o controle e bateu na traseira de outro carro. Renata e Michele nada sofreram. Cátia, que dormia na hora do acidente e estava sem cinto, sentiu o impacto. Levada para o Pronto-Socorro de São Manuel, foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas. Policiais rodoviários que atenderam a ocorrência fizeram constar que a motorista não era habilitada. De acordo com o delegado Mário Toniato, essa circunstância só será esclarecida depois que as jogadoras e as testemunhas forem ouvidas. "Como elas moram em outra cidade, expedimos cartas precatórias, mas ainda não tivemos o retorno."