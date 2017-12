Após 28 anos, Argentina faz 6 gols em um jogo na Copa Com a goleada de 6 a 0 que Argentina aplicou na seleção de Sérvia e Montenegro, nesta sexta-feira, a equipe do técnico José Pekerman igualou se recorde de gols em uma partida de Copa do Mundo. A última vez que argentinos fizeram o mesmo placar em um jogo de Mundial foi contra o Peru em 1978, na própria Argentina. Antes disso este placar elástico a favor dos argentinos só havia acontecido em duas partidas na primeira Copa, em 1930 no vizinho Uruguai. Um 6 a 3 no México que levou a Argentina a semifinal da competição, e um 6-1 nos Estados Unidos, resultado que classificou a seleção argentina para a final, vencida pelos donos da casa por 4 a 2. E agora, 28 anos depois de polêmica goleada contra os peruanos no Mundial disputado na Argentina, o time de Riquelme, Crespo, Tevez, Messi encantou seus torcedores e começa a preocupar outros favoritos ao mundial, como a própria Holanda, próxima adversária do Grupo C. A partida entre os já classificados argentinos e holandeses - na próxima quarta-feira, em Frankfurt - servirá somente para definir quem será o primeiro colocado no apelidado "grupo da morte". Porém, com o belo futebol mostrado pela seleção argentina e a competência holandesa, a partida é uma das mais aguardadas da Copa do Mundo.