Após 3.º lugar no Mundial, técnico quer deixar o Pohang O técnico brasileiro Sérgio Farias está de saída do Pohang Steelers, com o qual conquistou o terceiro lugar no Mundial de Clubes da Fifa, no último sábado. Ainda durante a competição disputada em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, o treinador comunicou os dirigentes do clube sul-coreano que gostaria de deixar o país asiático para passar um ano no Brasil.