Após 3 meses fora, Ronaldo volta ao Milan e enfrenta Shakhtar Depois de três meses fora dos gramados devido a uma contusão, Ronaldo foi escalado no time do Milan que enfrentará o Shakhtar Donetsk, na terça-feira, pela Copa dos Campeões. O atacante brasileiro ficou de fora do início da temporada por causa de problemas na perna, mas está pronto para retomar seu lugar na equipe, segundo informou o clube neste domingo em seu site na Internet (www.acmilan.com). O Milan lidera o grupo D, na Copa dos Campeões, com seis pontos em três jogos -- o mesmo total do Shakhtar da Ucrânia, que perdeu por 4 x 1 para o time italiano duas semanas atrás, no estádio de San Siro. No entanto, o atual campeão europeu ainda não venceu em casa na atual temporada e a volta de Ronaldo à boa forma poderá turbinar a atuação do time em casa.