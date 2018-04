Após 31 meses, Grêmio anuncia saída do técnico Mano Menezes

Mano Menezes deixará o Grêmio após o Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quarta-feira, a diretoria do clube gaúcho anunciou a saída do treinador. Ele fará sua despedida neste domingo (2 de dezembro), na partida contra o Corinthians, em jogo que ainda pode classificar os gremistas para a Copa Libertadores. Mano Menezes era o técnico que trabalhava havia mais tempo num mesmo time - ficou 31 meses no clube gaúcho. Ele havia assumido o Grêmio em abril de 2005. Na trajetória, ele conquistou a Série B, dois campeonatos gaúchos e o vice da Copa Libertadores da América. O futuro de Mano Menezes não está definido. O treinador tem várias propostas. Ele pode ir para o futebol árabe ou, até mesmo, assumir um clube no Brasil: Santos, Grêmio, Corinthians, Flamengo e Cruzeiro podem ser alguns dos destinos do treinador. Sobre o substituto de Mano Menezes, que deixou o clube em comum acordo, o presidente do Grêmio, Paulo Odone, avisou que só falará na próxima semana. Para se classificar à Copa Libertadores, o Grêmio precisa vencer o Corinthians e torcer para Palmeiras e Cruzeiro não vencerem seus jogos contra Atlético Mineiro e América de Natal, respectivamente.