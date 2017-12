Após 35 dias, Felipe volta aos treinos O meia Felipe, do Flamengo, voltou a trabalhar com bola nesta quarta-feira. Após 35 dias realizando um trabalho de recuperação física, ele entrou em campo e deu voltas no gramado acompanhado do preparador Marcelo Salles. Ao final do treino, o jogador foi elogiado. ?O Felipe está mostrando uma boa recuperação. Ainda não podemos fazer uma previsão quanto ao seu retorno ao time?, disse Salles. Ele, porém, acredita que o atleta enfrentará o Criciúma, dia 22, pelo Campeonato Brasileiro. ?A palavra final será do jogador após conversar com os médicos.? Felipe não vai enfrentar o Racing Club (Argentina), sábado, em Aracaju, em comemoração aos 108 anos do Flamengo e 50 anos da Petrobrás, patrocinador do clube.