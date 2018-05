Após 4 títulos em 1 ano no São Paulo, técnico do sub-20 festeja feitos

Na categoria júnior, o calendário nacional começa em março de um ano e vai até janeiro seguinte. Para o São Paulo, 2015 acabou só no domingo, da melhor forma possível: com o título da Copa Libertadores Sub-20. Foi a quarta conquista da temporada, uma vez que a equipe já havia vencido a Copa do Brasil (organizada pela CBF), a Copa RS (antes tratada como Campeonato Brasileiro, realizada sempre em dezembro no Rio Grande do Sul) e a Copa Ouro (um torneio em formato de mata-mata com clubes paulistas).

Quatro títulos logo no primeiro ano de trabalho de André Jardine, técnico que chegou ao clube em fevereiro do ano passado e, no domingo, celebrou com seus jogadores o primeiro título brasileiro na Libertadores Sub-20.

"O São Paulo é um clube vencedor, está em seu DNA conquistar coisas grandiosas, e eu cheguei aqui querendo fazer parte disso, querendo fazer parte de grupos vencedores, ter meu nome lembrado, não só por títulos conquistados, mas também por um trabalho feito de coração. O que o Sub-20 tem hoje de mim, é entrega, dedicação diária", elogiou.

No torneio mais midiático da base, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time tricolor caiu nas quartas de final, diante do Flamengo, que depois viria a ser campeão. O baque foi logo superado para que o elenco desse a volta por cima na Libertadores, disputada no Paraguai.

"Haverá mais cobrança, expectativa cada vez maior. Sentimos isso na Copinha. Os títulos que ganhamos antes nos credenciaram à isso. Sempre querem ver a gente ganhando títulos. Cada conquista que temos aumenta a cobrança e então teremos que nos preparar para sempre atuar em alto nível e evoluir. Não podemos nos acomodar nunca, temos que crescer", cobra Jardine.O treinador tem um bom elenco nas mãos, mas foi quatro vezes campeão com uma base fixa: Lucas Perri; Foguete, Maidana (Tormena), Lucas Kal e Inácio; Banguelê, Artur e Lucas Fernandes, David Neres, Luiz Araújo e Joanderson (Pedro).

A boa geração tricolor, porém, joga desfalcado de diversos atletas que já subiram para o profissional e que poderiam ainda estar nesta equipe de juniores, casos dos zagueiros Lucão e Lyanco, do lateral-direito Auro, dos atacantes Ewandro e João Paulo e até do meia Boschilia, já vendido.