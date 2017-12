Após 5 anos, Inter é campeão gaúcho O Inter, após cinco anos, é novamente campeão gaúcho. Venceu o 15 de Novembro de Campo Bom por 2 a 0, neste domingo à tarde, em Porto Alegre, e conquistou o título do supercampeonato. A torcida ignorou a chuva e o clima de Copa do Mundo e foi ao Beira-Rio vibrar com um título esperado há muito tempo. Mesmo precisando só de um empate - venceu o primeiro jogo, em Campo Bom, quarta-feira, por 3 a 2 - o Inter procurou sempre o ataque. O domínio, no entanto, durou até os 25 minutos, quando o 15 de Novembro, após acertar a marcação, tomou conta da partida. Só não fez gols pela absoluta falta de pontaria de seus atacantes, Sandro Sotille aos 41 e Carazinho, aos 44 minutos. Em seguida, num contra-ataque, Fábio Pinto fez 1 a 0, após pegar o rebote de uma bola que bateu na trave, em chute de Fabiano Costa. No segundo tempo a situação se repetiu, só que o Inter teve mais cuidados na marcação. É verdade que teve algumas chances de ampliar o marcador, mas chegou aos 2 a 0 somente aos 47 minutos, quando Fernando Baiano, após passe de Leandro Guerreiro, definiu o título e a permanência de Guto Ferreira no comando técnico do time até o fim do ano.