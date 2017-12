Após 5 jogos pelo Santos em 2015, Caju sonha com Olimpíada

Wanderson de Jesus Martins, o Caju, surgiu como promessa do Santos na reta final do Brasileirão de 2014, mas não conseguiu mostrar o futebol que todos esperavam no ano passado. Prejudicado por uma lesão no púbis, até jogou o Sul-Americano e o Mundial Sub-20, mas com a camisa santista atuou apenas em cinco partidas.

Recuperado, ele quer mostrar serviço em 2016. Por enquanto, tem só a concorrência de outro garoto vindo da base, Zeca. "A pubalgia me atrapalhou no ano passado. Mas estou me sentindo melhor e lutarei por mais jogos em 2016. Claro que tenho que respeitar o Zeca, afinal ele é o titular e terminou o ano jogando muito bem. Mas estou treinando firme e quero estar pronto para as oportunidades", disse em entrevista ao site do Santos.

Por fazer parte da seleção sub-20 no ano passado, Caju ainda sonha com a Olimpíada. Na posição, tem a dura concorrência do próprio Zeca, de Wendell (Bayer Leverkusen), Douglas Santos (Atlético-MG) e Jorge (Flamengo).

"Estou evoluindo e quero evoluir ainda mais. Estou me dedicando bastante e ainda sonho com as Olimpíadas. Quem sabe consigo uma vaga no elenco brasileiro. Além disso, espero uma temporada fantástica para o Santos. Esse time tem a capacidade de surpreender a cada momento. Não faltará esforço do nosso grupo para conquistarmos bons títulos", prometeu.