Após 7 meses afastado por lesão, Cuenca volta a reforçar Barcelona

BARCELONA - Após sete meses afastado por lesão, o atacante Isaac Cuenca voltará a reforçar o Barcelona nos próximos dias. Ele se recuperou totalmente da cirurgia realizada em maio do ano passado e já está em condições de voltar aos gramados.

Cuenca, de 21 anos, foi submetido a uma artroscopia no joelho direito no dia 31 de maio para reparar uma lesão no menisco. Passados seis meses, ele retornou aos treinos em novembro e, nesta segunda, foi liberado oficialmente para voltar aos jogos.

Autor de quatro gols na temporada passada, Cuenca ainda não sabe quando voltará a disputar uma partida oficial. O técnico Tito Vilanova não se pronunciou sobre a convocação do atleta para os próximos jogos do Barcelona. O time volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Málaga pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Rei.

Além de Cuenca, David Villa retornou aos treinos nesta segunda, após ficar ausente nos últimos três jogos do Barcelona.