Após 9 meses, Airton fica à disposição no Fluminense no domingo

Foram nove meses afastado dos gramados por problemas físicos. Neste período, uma transferência do Botafogo para o rival Fluminense. Mas o esperado retorno aos gramados finalmente está próximo. Liberado pelo departamento médico, Airton será relacionado por Abel Braga para o confronto diante da Cabofriense, domingo, em Bacaxá, pela última rodada da Taça Rio.

+ Roger minimiza impasse de Scarpa com o Flu: 'Conto com ele até segunda ordem'

Nesta sexta-feira, Airton celebrou o retorno. Ele ainda não sabe se será titular, mas só pensa em estar à disposição do técnico. "O Abel conversou um pouco comigo, elogiou meus treinos, mas ainda não disse se vou começar jogando. Estou aqui para ajudar o Fluminense, onde o Abel achar que eu possa ajudar."

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Airton não joga desde junho do ano passado, quando fraturou o tornozelo ainda pelo Botafogo. A recuperação foi longa e quando o jogador se preparava para o retorno, o departamento médico do Fluminense detectou um desequilíbrio na musculatura de suas pernas. Agora, finalmente ele está pronto para atuar.

"É complicado passar por uma cirurgia em um momento muito bom da minha carreira. Quero que chegue logo domingo para estrear e dar meu máximo com a camisa do Fluminense. Tenho que agradecer ao pessoal da fisiologia e da fisioterapia. Detectaram que eu estava com um desequilíbrio e preferiram segurar. Hoje, não estou nem 100%, estou 110%."

A espera foi tanta que, para Airton, o duelo de domingo será uma espécie de "final". "Para mim é uma final. Poder voltar a jogar depois de nove meses é um sentimento muito bom", completou.