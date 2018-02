Após a cirurgia, Totti mostra otimismo com recuperação Bem-humorado, o meia-atacante Francesco Totti mostrou muito otimismo com a recuperação de sua cirurgia na perna esquerda, realizada no domingo. Em rápida entrevista nesta segunda-feira, ainda no hospital, o jogador da Roma estava confiante e prometeu trabalhar bastante para poder voltar a tempo de defender a seleção italiana na Copa do Mundo. O jogador de 29 anos sofreu fratura na fíbula e rompimento dos ligamentos do tornozelo esquerdo logo no começo da partida em que a Roma venceu o Empoli, por 1 a 0, pelo Campeonato Italiano. A previsão inicial dos médicos é de que ele fique 3 meses afastado do futebol, o que daria tempo de disputar a Copa na Alemanha - começa no dia 9 de junho. ?Não foi uma operação complicada, mas as entradas por trás podem fazer mal e provocar desgraças?, disse Totti, com muita tranqüilidade. ?Espero me levantar o mais rápido possível e voltar para casa nesta terça-feira.? ?Foi uma lesão grave e ele ficará 3 meses parado. Para a Copa, fizemos um progama especial e estou otimista?, revelou o médico Pierpaolo Mariani, que fez a cirurgia em Totti. Dessa maneira, Totti começará o trabalho de recuperação dentro de 15 dias - o primeiro passo serão os exercícios na piscina. Enquanto isso, o técnico da seleção italiana, Marcello Lippi, já avisou que vai esperar a recuperação de Totti, o principal nome de seu time. ?Ele é muito importante para a Itália?, reconheceu. Internado no hospital, Totti recebeu muitas mensagens de apoio, inclusive do brasileiro Ronaldo. E também atendeu um telefonema especial. Foi do defensor Richard Vanigli, que fez a falta que provocou a lesão e ligou para pedir desculpas. ?Ele me tranquilizou, dizendo para não me preocupar?, contou o jogador do Empoli.