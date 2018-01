Após a Copa, Kaká vai jogar em Milão Pouco mais de uma semana depois de ter renovado seu contrato com o São Paulo até 2005, a permanência do meia Kaká no Morumbi após a Copa do Mundo é praticamente impossível. A saída do jogador já é dada como certa, tanto pela diretoria quanto por ele próprio. Tudo por causa da crise financeira pela qual passa o clube e do interesse da Inter de Milão, verdadeira dona da proposta de US$ 10 milhões, intermediada pelo Brescia. Como se não bastasse, o Milan também está na briga pelo atleta. Mas esse valor não será suficiente para concretizar o negócio. Espera-se que com a convocação do atleta para integrar a delegação da seleção brasileira na Copa do Mundo da Coréia e do Japão, os valores sejam revistos. Para cima, é claro. Já a multa rescisória, hoje calculada em, aproximadamente, US$ 45 milhões, não é vista como empecilho. "O São Paulo está sobrevivendo hoje graças ao dinheiro conseguido com a venda do França", revelou à Agência Estado uma pessoa ligada ao clube. "Eles precisam fazer caixa e, por isso, devem aceitar reduzir esse valor (da multa)." A revelação do interesse dos italianos ocorreu quando Kaká não se mostrou muito entusiasmado com a proposta do Brescia. Como o time estava entre os últimos colocados, o jogador manifestou o interesse de se transferir para o futebol europeu, mas desde que fosse para uma equipe de ponta. Nessa hora o segredo foi revelado: tudo não passava de uma manobra para levá-lo à Inter de Milão. "Eu cheguei a conversar com o presidente da Inter e ele confirmou o interesse. Mas agora o Kaká só pensa na seleção brasileira", explicou o empresário do jogador, Wagner Ribeiro. Concretizada sua transferência para a Europa, Kaká vai se tornar, a exemplo de Ronaldo, também da Inter, um dos fenômenos mais meteóricos do futebol brasileiro. Há pouco mais de um ano, ele era um promissor atleta, então no time de juniores, com salário de R$ 700,00. Agora, aos 19 anos, ganha cerca de R$ 80 mil e está a poucos meses de fechar um contrato que vai garantir sua independência financeira.