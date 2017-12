Após a eliminação, Pekerman entrega o cargo de treinador A Argentina já pode procurar novo treinador. Após a eliminação nas quartas-de-final da Copa do Mundo nos pênaltis diante da Alemanha, Jose Pekerman entregou o cargo. "É o fim de um ciclo, não vejo mais motivo para continuar", afirmou.?Foi cumprido um objetivo de qualquer forma, esses garotos da seleção sempre jogaram o máximo possível, mas não foi possível avançarmos.? Pekerman disse que a Argentina esteve perto da classificação para as semifinais e culpou a má sorte pela volta mais cedo para casa. "Tive a todo momento a sensação de que estávamos melhores que os alemães, mas isso não ganha jogo", analisou o treinador, que também fez questão de elogiar a equipe. ?Essa seleção tem um grande futuro, vai sempre disputar todas as competições. Os torcedores ficam tristes, mas ainda vão ter muitas alegrias.? Ele lamentou ainda a saída do goleiro titular Abbodanzieri, que sentiu uma lesão no segundo tempo e pediu para ser substituído. Entrou Franco, que não conseguiu defender nenhum dos quatro pênaltis batidos pela Alemanha (4 a 2 foi o resultado das penalidades).