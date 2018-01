Após acesso à elite, Claudinei Oliveira renova com Avaí por mais um ano

O Avaí anunciou na tarde desta quinta-feira a renovação do contrato com Claudinei Oliveira por mais uma temporada. O novo acordo irá se encerrar em dezembro de 2017. O treinador foi um dos principais responsáveis pelo acesso à elite e o vice-campeonato brasileiro da Série B conquistados neste ano pelo time catarinense.

Claudinei Oliveira chegou para o lugar de Paulo Silas no dia 25 de agosto e teve 83,3% de aproveitamento desde então, com 12 vitórias, quatro empates e nenhuma derrota. Sob seu comando, o Avaí marcou 23 gols e sofreu apenas quatro, terminando na segunda colocação, com 66 pontos.

De contrato renovado, Claudinei vai iniciar o planejamento para a próxima temporada. Nesta quinta-feira, a diretoria anunciou oficialmente as saídas de 12 jogadores que disputaram a Série B deste ano. Foram eles: os zagueiros André Santos e Renato Silveira, o lateral João Paulo, os volantes João Filipe, Casarotto, Rafinha e Jajá, além dos atacantes Romarinho, Tatá, Tauã, Wilker e William.