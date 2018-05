Após acordo pontual, Corinthians anuncia novo patrocinador

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira o acerto com o Agibank, um barco virtual, para estampar a marca nas mangas da camisa da equipe até o fim do ano. A empresa já tinha firmado um acordo com o clube na decisão do Campeonato Paulista e, satisfeito com o resultado, resolveu sacramentar um novo contrato por um vínculo maior.

Os valores do novo acordo não foi divulgado. Para anunciar a novidade, o banco virtual fez uma ação de marketing diferenciada. Um post nas redes sociais do Corinthians informava que o clube tinha um novo parceiro e para o torcedor saber quem era, precisava mandar mensagem para um determinado número.

Ao enviar a mensagem, torcedor recebia uma resposta do Agibank com os dizeres: "Acredita que hoje em dia podemos fazer tudo pelo celular, até mesmo descobrir quem é o novo patrocinador do time?".

De acordo com nota divulgada pelo Corinthians, a ação visava estimular o download do aplicativo do banco e destacava as inovações do Agibank, em que o número da conta é o mesmo do celular.

Além do banco, o Corinthians ainda tem patrocínio de mais cinco empresas: Nike, Positivo, Minds, Foxlux e Vale Express. Vale lembrar que o clube está sem patrocinador master desde o ano passado, quando a Cia. do Terno exibiu sua marca.