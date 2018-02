Após adeus ao Flu, Henrique Dourado é anunciado como novo reforço do Flamengo

Artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2017 pelo Fluminense, com os mesmos 18 gols marcados por Jô, do Corinthians, o atacante Henrique Dourado foi anunciado oficialmente, na tarde desta quinta-feira, como terceiro reforço do Flamengo para esta temporada.

+ Sem Julio Cesar e com time mesclado, Flamengo vence o Bonsucesso em jogo-treino

O jogador de 28 anos chega ao rival depois de deixar o time das Laranjeiras e também ter sido alvo da cobiça de outros times, entre eles o Corinthians, que desistiu de contratá-lo. Dourado chega também para ocupar o lugar aberto por Paolo Guerrero, que cumpre suspensão por doping, aplicada pela Fifa, até maio.

Após ser aprovado em exames médicos e assinar contrato, o atacante será apresentado oficialmente como novo reforço flamenguista no final da tarde desta quinta, por volta das 18h30, no Ninho do Urubu.

Ao oficializar a contratação de Henrique Dourado, o Flamengo exaltou os números da trajetória do atleta como artilheiro, que ao total marcou 32 gols em 2017 e foi o maior goleador do País no ano passado.

"Dourado sempre foi um 'fazedor de gols' com números importantes na carreira. No Cianorte, em 2011, marcou 14 gols em 30 partidas disputadas. No ano seguinte, esteve em campo em oito oportunidades pela Chapecoense, fazendo cinco gols, essenciais para a promoção da equipe à Série B do Brasileiro. Em 2014, foi o artilheiro da Portuguesa no Campeonato Paulista, com sete gols, o que lhe valeu a ida para o Palmeiras. No novo clube, chegou com ótimo cartão de visitas: quatro gols nos primeiros quatro jogos. Foi no time paulista, aliás, que passou a ser chamado de 'Ceifador'. No final do ano, fez de pênalti o gol que salvou o Palmeiras do rebaixamento", escreveu o clube, por meio de nota em seu site oficial.

Após a passagem pelo Palmeiras, Dourado também vestiu as camisas de Cruzeiro e Vitória de Guimarães, de Portugal, antes de retornar ao Brasil para defender o Fluminense, em 2016. E o Flamengo fez uma brincadeira com o seu apelido ao chamá-lo de "CeiFLAdor".