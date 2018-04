Após afastamento, Domingos é emprestado ao Fortaleza A entrada violenta de Domingos no goleiro reserva Rafael custou caro ao defensor santista. Depois de acabar provocando uma fratura na perna direita do jovem jogador, de apenas 18 anos, Domingos foi afastado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo na última quinta-feira. Assim, ficou liberado para ser negociado, o que se confirmou nesta terça, com seu empréstimo para o Fortaleza.