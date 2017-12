Após alerta de 'risco de desastres', estádio é liberado para jogo do Flamengo

Na sexta-feira, em nota oficial, a prefeitura de Mesquita deu o estádio como "interditado" e inclusive proibiu "trânsito de pessoas neste local por risco iminente de ocorrência de desastres". O Flamengo chegou a dizer que não tinha um plano B para a realização da partida e que esperava seu adiamento caso o Giulite Coutinho não fosse reaberto.

Mas os advogados do America, dono do estádio, entraram com uma liminar assim que ficaram sabendo da decisão da prefeitura, e conseguiram revogá-la. Depois do acordo entre o clube e os governantes locais, o lacre que fechava o local já foi retirado e os últimos detalhes estão sendo preparados para a partida desta noite.

"O America Football Club, em tempo hábil, tomou as medidas cabíveis para a liberação do Estádio Giulite Coutinho para o jogo das 19h30min deste sábado (30), entre Flamengo e Boavista. Nesta data (30), pela manhã, o prefeito da cidade de Mesquita desinterditou o Estádio, liberando o mesmo para o espetáculo de logo mais, como previamente agendado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro", informou o America.