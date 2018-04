Após alta, Luis Álvaro espera voltar logo ao Santos

"Estarei nos próximos 100 anos torcendo porque o santista é um lutador. Logo estarei de volta ao comando do Peixão, desculpa para continuar um santista lutador", disse Luis Álvaro, de 71 anos, ao sair do hospital, em declaração divulgada pelo site oficial do clube.

Luis Álvaro pediu uma licença do Santos, que se encerrará no final de abril e foi aprovada pelo conselho deliberativo, após a sua internação por problemas cardíacos, mas ainda não existe uma data oficial para o seu retorno ao clube. Enquanto isso, Odílio Rodrigues exerce as funções de presidente.

No comando do Santos desde o início de 2010, Luis Álvaro está no seu segundo mandato presidencial no clube, que se encerrará em 2010. Com o dirigente, o clube da Vila Belmiro faturou três títulos do Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Copa Libertadores (2011) e uma Recopa Sul-Americana (2012).