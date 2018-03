Após ameaça de greve dos jogadores, presidente do Batatais renuncia ao cargo

Após uma sequência de problemas extracampo, André Toffetti deixou a presidência do Batatais, que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. Na tarde desta segunda-feira, o cartola assinou a carta de renúncia e entregou o cargo ao vice-presidente e empresário Reginaldo Barbo.

A pressão para a renúncia era grande, o que explica a decisão do Conselho Deliberativo do clube em agendar uma reunião para esta terça-feira, onde seria articulado um pedido de impeachment.

A situação de Toffetti ficou insustentável por conta de uma série de eventos que tumultuaram o clube. Na última segunda-feira, o Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo bloqueou R$ 467 mil da cota televisiva do time para o pagamento de dívidas referentes a seis meses de salários atrasados de 18 atletas que passaram pelo clube em 2016.

No dia seguinte, os atletas do atual elenco souberam do bloqueio e resolveram entrar em greve, porque eles mesmos ainda não haviam recebido os salários de dezembro e janeiro. Mesmo assim, viajaram para enfrentar o Taubaté, na quarta-feira, mas viveram um novo problema.

Toda a delegação foi impedida de sair do hotel em São José dos Campos no qual estavam hospedados porque Toffetti não conseguiu efetuar o pagamento de R$ 3 mil pelas diárias.

O então presidente alegou que o hotel não possuía o sistema de pagamento online que ele costumava usar em viagens. Após um acordo com o dono do estabelecimento, conseguiram partir para o jogo e venceram por 3 a 2.

Dentro de campo, porém, as coisas têm funcionado. O Batatais é o sétimo colocado da Série A2, com dez pontos, mesma pontuação do Bragantino, o quarto colocado.