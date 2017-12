Após amistoso, Alemanha acredita estar no caminho certo Após vencer amistoso contra Luxemburgo por 7 a 0, Jürgen Klinsmann, técnico da Alemanha, mostrava sua satisfação com o teste. "Foi bom ter vencido o primeiro pequeno teste para o Mundial. Aquilo que passamos foi bem executado pelos jogadores. Dissemos aos atacantes para aproveitarem as muitas chances de gol que eles tivessem. E eles conseguiram. Isso é muito bom para a autoconfiança." A tática de Klinsmann parece clara. Dar uma identidade para seu time e aproximar o torcedor da equipe nacional, como foi visto em Freiburg. E a confiança parece ter retornado ao grupo, depois do desastre contra a Itália no início de março. "Foi muito bom, apresentamos um excelente nível técnico e conquistamos um resultado excepcional. Acho que conseguimos o objetivo planejado pela comissão técnica", revelou o zagueiro Metzelder na coletiva. "Controlamos o jogo o tempo todo, isso foi o mais importante. Conseguimos executar nosso jogo", afirmou o meia Schweinsteiger. "Cumprimos o que foi traçado e conseguimos um grande resultado", acrescentou o volante Hitzlsperger. Aos poucos, Klinsmann vai conseguindo estabelecer a confiança de volta e um padrão para o grupo, até fora do campo. Agora os alemães enfrentam o Japão de Zico, na próxima terça-feira, em Leverkusen, e a Colômbia, sexta-feira, em Mönchengladbach.