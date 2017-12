Após amistoso, seleção brasileira parte direto à Alemanha A seleção brasileira já tem toda a sua programação definida para depois do amistoso contra a Nova Zelândia, neste domingo, em Genebra, ainda na Suíça. Após o último jogo de preparação para a Copa do Mundo, os jogadores darão as tradicionais entrevistas para a imprensa e seguirão direto do estádio para o aeroporto, de onde viajarão para Frankfurt, na Alemanha. Mesmo com o desembarque à noite (horário local), a delegação brasileira será recepcionada por membros do Comitê Organizador do Mundial e seguirá, no ônibus oficial designado pela Fifa, até a pequena cidade Königstein, que fica a cerca de 20 km de Frankfurt. Todos irão direto para o hotel e descansarão, já que o primeiro treinamento em solo alemão acontecerá logo na segunda-feira. Königstein será a base da seleção durante a primeira fase da Copa. O Brasil estreará no Mundial contra a Croácia, no dia 13, em Berlim. Caso consiga a classificação às fases seguintes, a delegação brasileira ficará concentrada no Castelo Lerbach, que fica na região de Colônia.