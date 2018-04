Após anunciar saída da seleção italiana, Conte é confirmado no Chelsea

O Chelsea confirmou nesta segunda-feira a contratação do técnico italiano Antonio Conte para a próxima temporada europeia. O treinador acertou vínculo de três anos com o clube inglês para substituir o holandês Guus Hiddink. Ele assumirá a nova equipe somente no fim de julho, após liderar a seleção da Itália na disputa da Eurocopa, na França.

Conte já havia anunciado sua saída do time italiano no meio de março. Insatisfeito com a falta de rotina diária na seleção, o treinador fizera o pedido para deixar a equipe ao fim da competição europeia. No Chelsea, o italiano vai ocupar a função de Hiddink, que assumiu o time no fim do ano de forma provisória, no lugar do demitido José Mourinho.

O nome de Conte era especulado no Chelsea desde o início deste ano. Os rumores aumentaram nas últimas semanas na esteira do anúncio de sua saída da seleção italiana. "Estou feliz de anunciar isso agora porque aí tudo fica claro e podemos acabar com as especulações", declarou o técnico. "Vou manter meu foco na seleção italiana e não vou mais falar sobre o Chelsea até o fim da Eurocopa."

Feliz pelo retorno ao trabalho diário de um clube, Conte se mostrou empolgado diante do desafio de reerguer o abalado Chelsea, que ocupa somente a 10ª colocação do Campeonato Inglês numa tentativa frustrada de defender o título conquistado na temporada passada.

"Estou muito empolgado por trabalhar no Chelsea. Estou ansioso para conhecer todo mundo, retomar o trabalho do dia a dia no Campeonato Inglês. O Chelsea e o campeonato são assistidos em qualquer lugar que eu vou. Os fãs são apaixonados e minha ambição é ter ainda mais sucesso do que eu tive na Itália", declarou Conte.

O treinador de 46 anos vai desembarcar no Chelsea credenciado pela grande passagem pelo comando da Juventus. Sob sua liderança, o time de Turim voltou a ser protagonista na Itália. Depois de temporadas irregulares, a Juventus se sagrou tricampeã entre 2011 e 2014, o que não acontecia no clube desde a década de 30. Foi campeão da Supercopa da Itália duas vezes e vice da Copa da Itália em 2011/212.

"Estamos muito satisfeitos em recrutar um dos maiores treinadores do futebol mundial e também estamos felizes de fazer isto antes do fim da atual temporada. Isso vai facilitar o nosso planejamento", afirmou Marina Granovskaia, uma das principais dirigentes do Chelsea.

O presidente do clube, Bruce Buck, também exaltou o acerto. "Antonio Conte tem uma história de sucesso em sua carreira como treinador e jogador. Estamos ansiosos para recebê-lo no Stamford Bridge e estamos confiantes de que ele vai encontrar tudo que precisar para manter seu alto padrão de conquistas", declarou.