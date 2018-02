Após anúncio, Ralf assina por dois anos e Corinthians oficializa acerto

Ralf está oficialmente de volta ao Corinthians. Quase uma semana depois do clube anunciar o acerto, o volante assinou neste sábado contrato válido por dois anos, conforme informou o time paulista em suas redes sociais.

"Agora é oficial! Ralf é o novo reforço do Timão para esta temporada. O volante alvinegro assina por dois anos", publicou o Corinthians neste sábado, postando um vídeo do momento da assinatura do contrato.

Livre no mercado desde que se desligou do Beijing Guoan, da China, no final do ano passado, o jogador de 33 anos teve o seu nome aprovado pela comissão técnica. Ele disputará a posição com Gabriel para a função de primeiro volante.

Contou ainda para a sua contratação a antiga experiência pelo clube. Ralf soma 352 jogos entre 2009 e 2015, com oito gols e seis títulos. São eles: dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), uma Copa Libertadores (2012), um Mundial de Clubes da Fifa (2012), uma Recopa Sul-Americana (2013) e um Campeonato Paulista (2013).

"Estou muito feliz de estar retornando ao clube que me abriu as portas, que me apresentou para o mundo", comentou o volante neste sábado. "Torcedor, estamos juntos e logo estarei em campo me doando ao máximo, como todos esses anos que estive aqui."

Ralf é o segundo campeão da Libertadores de 2012 a voltar ao Corinthians nesta temporada - o primeiro foi o atacante Emerson Sheik. Daquele grupo ainda permanecem, desde aquele ano, o goleiro Cássio e o meia-atacante Danilo.