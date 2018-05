Após 'apagão' com reservas, Grêmio confirma telões na rua para torcida ver final

Depois de amargar um verdadeiro "apagão" com o seu time reserva, batido por 5 a 1 pelo rebaixado Santa Cruz por 5 a 1 em um jogo no qual sofreu três gols em um intervalo de apenas quatro minutos no final, na noite deste domingo, em Recife, o Grêmio já virou a página e começou a focar o duelo de volta da decisão da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Atlético-MG, às 21h45, em Porto Alegre.

O clube divulgou nota em seu site oficial nesta segunda para confirmar que irá montar uma "estrutura especial" para os torcedores que não poderão comparecer à Arena Grêmio no confronto. Serão instalados dois telões de 8x4m² no Parque Moinhos de Vento, popularmente conhecido como Parcão na capital gaúcha, para que a torcida possa acompanhar a partida e depois possivelmente comemorar o título, após o time gremista ter vencido o duelo de ida da final por 3 a 1, na semana passada, em Belo Horizonte.

O Grêmio ainda prometeu que no local será colocado um sistema de som, 12 food trucks que servirão como opções para os torcedores se alimentarem, além de banheiros químicos e ambulâncias. O clube informou que a concentração no local será iniciada às 20 horas, assim como lembrou que o acesso ao mesmo é gratuito.

Todos os ingressos colocados à venda para o jogo de quarta-feira já estão esgotados. São esperados cerca de 55 mil torcedores na Arena Grêmio, sendo que o clube descartou montar a estrutura com telões perto do estádio por questões de segurança, tendo em vista a grande concentração de pessoas que estarão nos arredores do local.

Podendo até perder por 1 a 0 no duelo de volta da final para ficar com o título da Copa do Brasil, o Grêmio treina na tarde desta segunda-feira em uma atividade que terá uma parte fechada para a imprensa pelo técnico Renato Gaúcho, que deve comandar um trabalho tático visando a formação do time titular.

O treinador não poderá contar com Pedro Rocha para o segundo jogo da final. Autor de dois belos gols no duelo de ida da decisão, o atacante foi expulso no segundo tempo da partida contra os atleticanos e cumprirá suspensão. Por não estar disponível para o confronto decisivo, ele esteve presente como titular na equipe que foi goleada pelo Santa Cruz no último domingo.