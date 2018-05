Após apagões no Beira-Rio, Inter leva virada do Veranópolis em casa

Em noite de apagões no estádio Beira-Rio, o Internacional jogou aquém do esperado e foi derrotado de virada pelo Veranópolis, por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida foi marcada por três apagões nos refletores do estádio, dois deles durante a partida, ainda no primeiro tempo - o outro aconteceu antes do apito inicial.

Curiosamente, no momento do dois apagões o Inter jogava melhor e começava a pressionar o rival, aos 15 e aos 45 minutos da etapa inicial. A falha nos refletores, que fez o time da casa perder ritmo em campo, estendeu o primeiro tempo em cerca de 27 minutos.

Foi pouco antes da segunda interrupção que o Inter abriu o placar. Aos 42, Anderson lançou para Artur, que cruzou para Sasha só completar para as redes. Com o gol, o técnico Argel Fucks foi para o intervalo satisfeito com sua decisão de repetir o time da vitória sobre o Cruzeiro-RS por 4 a 0, na rodada anterior.

Mas a pouca experiência do grupo pesou no segundo tempo. Aos 8, Massari cruzou na área e Jackson completou contra as próprias redes. E, aos 14, Zambi aproveitou vacilo de Alisson e driblou o goleiro antes de decretar a virada dos visitantes. Preocupado, o treinador do Inter colocou Andrigo e Alex em campo, sem sucesso. Os anfitriões ainda acertaram a trave, aos 21 minutos.

O tropeço manteve o Inter com seus 11 pontos, na quinta colocação da tabela do Gaúcho. O Veranópolis tem quatro e segue na penúltima posição. Na próxima rodada, o time de Argel vai duelar com o Juventude, em Caxias do Sul.