Após assinar até 2019 com Atlético-MG, Danilo Barcelos se diz surpreso com acerto

Uma semana depois de o América Mineiro anunciar que havia fechado a venda de Danilo Barcelos para o Atlético Mineiro, o lateral-esquerdo finalmente assinou seu contrato com o novo clube, válido até o final de 2019, e deu as suas primeiras declarações oficiais após ser aprovado nos exames médicos. E ele declarou que sentiu uma emoção especial após descobrir que o Atlético-MG estava interessado na sua contratação.

"Foi muito especial quando soube, através do meu agente. Foi uma surpresa maravilhosa porque é um clube grande onde eu sempre quis estar. É um clube que sempre está almejando títulos e a minha escolha foi por isso também. O Galo sempre disputa títulos e quero ganhar esses títulos que o Atlético vem ganhando. Tenho certeza que o ano de 2017 será muito especial e vamos conquistar muitas coisas", disse, ao site oficial do seu novo clube.

Danilo Barcelos é lateral-esquerdo, mas se destacou no América-MG pela polivalência, tanto que já atuou como meia, volante e até zagueiro. Além disso, ele foi o carrasco do time alvinegro na decisão do Campeonato Mineiro, tendo marcado todos os três gols do América nos dois jogos da final, garantindo o título ao agora antigo clube. Por isso, ele espera conquistar o apoio da torcida atleticana após decepcioná-la decisão finais do último torneio estadual.

"É a Massa, uma torcida diferente, vibrante, que apoia o tempo inteiro e também cobra muito. Tem que ter personalidade para jogar aqui no Galo. Estou muito feliz por essa oportunidade e vou mostrar todo meu valor assim que começar a temporada. A torcida pode esperar muita entrega, o que sempre mostrei onde passei. O Danilo vai mostrar muita entrega e vai ser um símbolo para a torcida do Galo", destacou.

O jogador, no entanto, deve chegar apenas para ser reserva de Fábio Santos, que foi contratado pelo Atlético-MG no meio do ano e se destacou com boas atuações no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Trata-se, no entanto, de uma opção mais ofensiva do que o titular.

Além de Danilo Barcelos, o Atlético-MG já anunciou a chegada de um outro reforço para a temporada 2017, o zagueiro Felipe Santana, que estava no futebol russo.