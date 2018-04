Após assinar por 5 temporadas, Neymar se apresenta no Barça em julho

SÃO PAULO - Neymar já tem data certa para se apresentar no Barcelona. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o craque, que assinou com o clube catalão por cinco temporadas, deverá estar à disposição do técnico Tito Vilanova no dia 29 de julho, junto com os jogadores do time que foram convocados para defender a seleção espanhola na Copa das Confederações, entre 15 e 30 de junho.

A estreia de Neymar com a camisa do Barça deve ocorrer já no início de agosto, quando o clube estará na Ásia para disputar um amistoso no dia 7 na Tailândia e outro na Malásia, dia 10, durante a pré-temporada.

Convocado por Luiz Felipe Scolari para a Copa das Confederações, o craque terá quase um mês de descanso até o início das atividades em seu novo clube, assim como os companheiros do Barça que também estarão no Brasil para o torneio.

O elenco do Barcelona, incluindo Neymar, poderá se reapresentar antes caso a Espanha e/ou Brasil sejam eliminados ainda na primeira fase da Copa das Confederações - o que é improvável. Se ambas as seleções chegarem às semifinais, as chances desta antecipação estão descartadas, já que a disputa pelo terceiro lugar está marcada para o dia 30 de junho.

Na volta para a Espanha, Neymar terá a oportunidade de ser campeão já em agosto. Dono do título do Espanhol, o Barcelona enfrentará o Atlético de Madrid (vencedor da Copa do Rei) em partidas de ida e volta pela Supercopa da Espanha, ainda sem datas definidas. Já pelo campeonato nacional, a única coisa certa é que a primeira rodada será nos dias 17 e 18 (a tabela ainda não foi divulgada).