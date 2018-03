Após ataques, Bagdá volta a ver futebol O futebol iraquiano aos poucos vai dando sinal de vida, ao menos, para o Al-Zawra, da Primeira Divisão. Nesta terça-feira, a equipe que disputa o Campeonato Iraquiano enfrentou em seu estádio um time formado por torcedores locais, no bairro de Khadimyia. Embora a partida tenha sido mais do que amistosa, sob um imenso retrato de Saddam Hussein borrado a tintas escuras, a volta das atividades futebolísticas após os violentos bombardeios da coalizão formada pelos norte-americanos e ingleses a Bagdá foi comemorada pelo técnico Mohammed Hussain. ?Quando o futebol volta aos estádios é sinal de que a vida voltou à normalidade?, disse. Segundo o treinador, seus jogadores devem voltar ao campo em breve, possivelmente na sexta-feira, desta vez para enfrentar uma equipe profissional. ?Mas tudo isso vai depender de muita segurança?, alertou Hussain confirmando que a situação no país ainda é de muita instabilidade. Tortura - As denúncias de que os atletas iraquianos sofriam torturas na sede a Federação Iraquiano de Futebol, presidida pelo filho de Saddam, Oudai, foram confirmadas pelo técnico. ?Meus jogadores estão em boas condições físicas, mas abalados psicologicamente por terem vivido um momento difícil?. O meio-campo da equipe, Laith Hussain, recordou os castigos e maus tratos a que os jogadores eram submetidos em caso de baixo rendimento. ?Estávamos constantemente sob uma enorme pressão já que sabíamos dos castigos iminentes em caso de falhas durante o jogo?. ?Espero que o próximo presidente do comitê olímpico seja uma verdadeiro esportista?. Seleção - O técnico Bernd Stange está na Alemanha à espera de uma autorização da Fifa para reiniciar os trabalhos com a seleção iraquiana, garantiu ao jornal diário ?Neues Deutschland? desta terça-feira. ?Falei como o Ministério do Exterior alemão e já não existe proibição de viajar ao Iraque. Mas a situação em Bagdá ainda é muito complicada?, explicou. ?Voltarei ao trabalho quando a Fifa e a Confederação Asiática me der o sinal?, garantiu. A Fifa já tomou algumas atitudes em relação ao caos que tomou conta das atividades desportivas após a invasão do país. A entidade nomeou Hussein Saeed como presidente-interino e o dirigente já teria confirmada a continuação de Stange à frente do selecionado nacional, bem como os preparativos para os Jogos Olímpicos. Os jogos contra o Vietnã, pelas eliminatórias da Olimpíada de Atenas, estão confirmados para os dias 10 e 17 de setembro, em Damasco e Hanoi, respectivamente. E no dia 28 de agosto contra a Malásia inicia a luta pela classificação ao Mundial de 2006, na Alemanha.