Após atraso, Atlético Tucumán joga e se livra de W.O. na Libertadores

Com uniforme emprestado, o Atlético Tucumán entrou em campo pela Libertadores na noite desta terça-feira depois de muito sufoco. O time argentino enfrentou problemas burocráticos para embarcar em Guayaquil, onde fez sua preparação por causa da altitide, e se atrasou para a partida contra o El Nacional no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, correndo risco de ser eliminado.

O jogo estava marcado para 22h15 e, apesar de ter estourado o prazo de 45 minutos estabelecido no regulamento da Copa Libertadores, o time equatoriano concordou em ampliar o tempo de espera e o duelo foi reagendado para as 23h30. O apito foi dado quase 1h30 depois do horário programado. Como o Atlético Tucumán não conseguiu despachar todo o seu material esportivo, o time argentino contou empréstimo da seleção nacional sub-20, que está no Equador para o Sul-Americano da categoria.

Segundo o jornal La Gaceta de Tucumán, a empresa chilena Mineral Airways, responsável transporte dos argentinos enfrentou problema com a documentação e não foi liberada pelas autoridades equatorianas. Demorou cerca de três horas para que a situação fosse resolvida e somente 19 atletas e seis membros da comissão técnica embarcaram em um voo comercial. Além da delegação do Atlético Tucumán, 120 torcedores estavam a caminho de Quito para acompanhar o jogo.

Em entrevista à Fox Sports, da Argentina, o embaixador argentino no Equador, Luis Juez, contou ter agido na negocição para que o jogo fosse realizado e também disse que o ônibus da delegação chegou a 130 km/h no trajeto entre o aeroporto e o estádio. "Teve gente que veio de carro de longe para ver o jogo, não se poderia suspender. Em nome dos 2,3 mil torcedores argentinos que estão no estádio que estão se comportando. Que ganhem em campo, que nos permitem disputar o jogo", afirmou.

O jogo desta terça-feira define quem avança na Copa Libertadores. Atlético Tucumán e El Nacional ficaram no empate por 2 a 2 na partida de ida, na Argentina.