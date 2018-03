Após atraso, Diego promete grande atuação A cidade de Santos já está pequena demais para a fama de Diego e Robinho. O número de compromissos extra-campo aumenta e são muitos os convites para festas e solenidades, a ponto de o técnico Emerson Leão sentir dificuldade de ?administrar? o que ele chama de periferia. Agora, quem está em falta com ele é o meia Diego, que promete compensar o seu atraso de sábado, quando chegou 19 minutos após o início do treino, com uma grande atuação contra o Nacional, nesta quarta-feira à noite, na Vila Belmiro, e que mostrar que tudo não passou de um descuido de sua parte. ?O professor (Leão) teve razão para me mandar voltar e determinar que eu treinasse sozinho à tarde e em dois períodos no domingo. Não acordei com a campainha do despertador, mas isso não justifica a falta. Reconheço que vacilei e tinha mesmo que pagar por isso. Agora que tudo já passou, penso só em ir bem no jogo e ajudar o Santos a se classificar." Um dos motivos de Leão ter antecipado o início da concentração para o jogo desta quarta-feira para a noite de segunda-feira, provavelmente foi para evitar um novo deslize disciplinar da dupla Diego e Robinho, que, por ser reincidente em atrasos, teria que receber uma punição mais severa. Nesta terça-feira, quando os jogadores foram reunidos no meio-de-campo, Leão conversou com alguns titulares e não dirigiu a palavra para Diego. ?Não tenho nada a dizer para ele. Errou, foi punido e está trabalhando normalmente", explica o treinador. ?Que ele é um grande craque todos já sabem, mas eu acho que vai jogar muito mais quando estiver melhor condicionado", cutucou o técnico, preferindo mudar de assunto em seguida e falar ´da grande atuação´ da equipe na vitória por 3 a 1 contra o Criciúma, domingo, em Santa Catarina. ?Pouca gente lembrou que interrompemos uma série de 31 jogos sem derrota do Criciúma em seu estádio. Foi um jogo difícil e o nosso time soube como se comportar", insinuando que o meia, que cumpriu suspensão com Ricardo Oliveira, não fez falta. ?Aqui todos estão prontos para qualquer emergência e os que têm entrado dão conta do recado." Quando Robinho e Diego retornaram da seleção brasileira, Leão disse que não estava preocupado com a possibilidade de os dois se ´mascararem´. ?O maior perigo é a convocação aumentar os compromissos dos dois fora de campo e eles acharem que como já chegaram à seleção, passaram a gozar de certos privilégios. Só que foram avisados que aqui é o Santos."