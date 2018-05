Após atrasos, população de Curitiba passa a reprovar Copa na cidade

CURITIBA - Os atrasos na obra da Arena da Baixada e a redução do pacote de mobilidade urbana não causaram irritação somente na Fifa. Pesquisa realizada pela Paraná Pesquisas, em parceria com o jornal Gazeta do Povo, mostra que pela primeira vez a maioria da população de Curitiba (57,5%) reprova a Copa do Mundo na cidade, que nesta terça-feira vai receber o secretário-geral da entidade, Jerôme Valcke, para fazer vistoria no estádio do Atlético-PR.

Em junho de 2011, quando o projeto do estádio era previsto para ser pago com recursos oriundos do próprio clube, 66,5% dos curitibanos aprovavam o Mundial na capital paranaense. Dois anos depois, a pesquisa foi realizada novamente no mês de julho, e o número diminuiu para 55,1%, com os evidentes atrasos nas obras.

Após as declarações de Valcke em janeiro, ameaçando tirar Curitiba da Copa, o considerável aumento no custo do estádio (R$ 265,4 milhões para R$ 330 milhões) e a redução do pacote de mobilidade urbana na cidade esse quadro mudou. Pela primeira vez um levantamento aponta que a maior parte dos curitibanos (57,5%) reprova a Copa no município. Além desses, 38,7% da população local vê o Mundial com bons olhos e outros 3,8% ainda não possuem opinião formada.

PROTESTOS

No levantamento divulgado nesta semana, o dinheiro público também foi alvo de perguntas da população. Decepcionados com o dinheiro do BNDES, que passou a entrar na obra, 87,5% dos cidadãos desaprovaram o uso de verba estatal na Arena da Baixada e apenas 11,1% não veem problemas com o investimento. Sobre as ameaças de protestos durante os jogos da Copa, o resultado também obteve grande disparidade: 81,1% dos curitibanos acreditam que haverá protestos nas ruas, enquanto 18,1% da população creem que nada irá ocorrer.

Mesmo com a desaprovação, Curitiba vai receber quatro jogos da Copa do Mundo, sendo todos na primeira fase. O primeiro jogo será pelo Grupo B, quando o Irã enfrentará a Nigéria no dia 16 de junho. Além dela, a Arena da Baixada vai receber as partidas de Honduras e Equador, dia 20, da seleção espanhola contra os australianos, dia 23, e Argélia e Rússia encerram a participação da cidade no Mundial, dia 26 de junho, pelo Grupo H.