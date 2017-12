Após bater o líder, São Caetano quer mais Depois de cumprir uma missão considerada quase impossível, que era vencer o líder Corinthians, o São Caetano ficou mais perto de se livrar da ameaça de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Nas contas do técnico Cuca faltam mais três pontos para o time começar a pensar na temporada de 2006. Com o moral reabilitado, após quatro derrotas consecutivas, a equipe do ABC espera consolidar seu objetivo o mais rápido possível. A primeira chance será diante do Atlético-PR, neste domingo, na Arena da Baixada. ?A gente precisava desta vitória porque a pressão era muito grande. Aproveitamos bem a chance de jogar contra um time forte, líder, e provamos que unidos podemos sair deste sufoco?, disse Cuca. Após a vitória de quarta, o São Caetano chegou aos 47 pontos. Além da vitória, o time do ABC quebrou uma série de 20 jogos com sua defesa sofrendo, pelo menos, um gol. Coincidentemente, este feito tinha acontecido diante do próprio Corinthians, no primeiro turno, na vitória de 2 a 0, no Pacaembu, no dia 6 de agosto. Os jogadores se apresentaram na tarde desta quinta e vão treinar nesta sexta, quando o time deve ser confirmado. Em princípio, a única baixa será o atacante Dimba, que cumprirá suspensão por ter sido expulso e deverá ser substituído por Somália. Além do jogo de domingo, o São Caetano receberá o Coritiba e sairá diante do Cruzeiro.