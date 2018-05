Após bela atuação na seleção, Gabriel Jesus já está em BH

Depois da grande atuação na vitória da seleção brasileira sobre o Peru por 2 a 0, na qual fez um gol e deu uma assistência, o atacante Gabriel Jesus já está Belo Horizonte. O camisa 33 chegou por volta das 11h desta quarta-feira e foi integrado ao elenco do Palmeiras para o jogo diante do Atlético-MG, quinta, no Estádio Independência.

Após o jogo em Lima, Gabriel Jesus embarcou no avião particular do presidente Paulo Nobre no aeroporto Jorge Chávez direto para a capital mineira. A viagem em um voo de carreira duraria cerca de quatro horas e meia. O atacante viajou acomodado em uma poltrona especial e iniciou os trabalhos de recuperação física (recovery) em pleno voo. A programação para esta quarta-feira ainda não foi definida. O técnico Cuca comanda um treino na Toca da Raposa, centro de treinamento do Cruzeiro, nesta tarde.

É terceira vez que o atacante palmeirense utiliza o jatinho do presidente do clube para acelerar seu retorno. O clube já havia feito a operação antes do jogo contra o São Paulo, no Allianz Parque, após um jogo da Seleção Brasileira em Manaus, contra a Colômbia. O zagueiro colombiano Yerry Mina fez o voo particular após o duelo entre Colômbia e Uruguai, em Barranquilla. Ele acabou não sendo utilizando contra o Cruzeiro por causa de dores musculares.

A partida contra o Atlético-MG é decisiva, pois o Palmeiras pode abrir nove pontos em relação ao Santos, vice-líder, e praticamente definir o título brasileiro de 2016. Hoje, a diferença é de seis pontos (70 a 64). O Santos vai enfrentar o Vitória na Vila Belmiro.