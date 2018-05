Após biópsia, médico diz que Valdivia tem uma condição física incrível

SÃO PAULO - Quando se fala em Valdivia, muitos torcedores lembram de lesões, especialmente musculares. Mas isso parece ser coisa do passado. O jogador chileno foi submetido a um exame que mostrou que ele vive uma excelente forma física.

Em segredo, o meia fez uma nova biópsia na última sexta-feira para conhecer sua condição física e nesta segunda-feira obteve o resultado surpreendente. "Ele tem uma situação excelente. O padrão melhorou em 100% e aquelas alterações que ele apresentava deixaram de existir", disse ao Estado Beny Schmidt, chefe do Laboratório de Patologia Neuromuscular da Unifesp e responsável pelo exame.

O médico foi o mesmo que em abril de 2012 fez o primeiro exame – o resultado apontou que o Mago tinha uma musculatura fragilizada, que não aguentava dois jogos por semana. Resultado diferente do atual.

"O departamento médico do Palmeiras agiu da melhor maneira possível e o jogador claramente se cuidou. Esses pontos foram fundamentais para a mudança. Do ponto de vista neuromuscular, ele está apto a disputar um esporte de alto rendimento", garantiu Schmidt, que também destacou o trabalho da preparação física: "Fizeram um trabalho perfeito com ele."

Assim, fica claro que o jogador está em condições de treinar normalmente. "Hoje ele tem a condição física de qualquer outro jogador. Na verdade, ele tem uma condição física incrível. Se sofrer uma lesão, não terá nada a ver com o que aconteceu no passado", disse o médico. O exame consiste na análise de um pequeno pedaço de músculo extraído do braço.