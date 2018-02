Após briga e operação, Rossato é punido na Real Sociedad Além de ter levado a pior na briga com o zagueiro Juanito, o lateral-esquerdo brasileiro Fabiano Rossato, 27, foi multado pela diretoria da Real Sociedad com a perda de dez dias de salário por causa da confusão no início de dezembro. O defensor espanhol também sofreu a mesma punição. O ex-jogador de Botafogo e Portuguesa sofreu um afundamento do osso malar e teve de passar por operação, desfalcando o time por um mês. Após a confusão, Juanito chegou a pedir desculpas aos companheiros e revelou não ter problemas de relacionamento com o atleta brasileiro. "Aceito plenamente a decisão do clube, já que cometi um erro", declarou Juanito ao site oficial da equipe espanhola. "Este tipo de atitude não pode acontecer em nenhum momento, muito menos num clube de futebol, que desperta muita atenção dos torcedores", completou. O incidente obrigou a Real Sociedad a quebrar uma norma no seu protocolo, pois não costuma divulgar punições à imprensa. A briga recebeu muita atenção na Espanha e chegou a ser investigada pelo governo basco. Miguel Angel Lotina, treinador da Real Sociedad, que recentemente acertou a contratação do atacante Sávio (ex-Flamengo), já antecipou que não pretende contar com Rossato no restante da temporada 2006/07 do futebol europeu.