Após briga no domingo, FPF marca novo jogo da Copinha em Mogi das Cruzes Palco de uma briga campal entre a torcida organizada Independente, do São Paulo, policiais militares e guardas municipais no domingo, o Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, vai continuar recebendo jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na quarta-feira, o estádio será palco de confronto entre América-MG e Bahia, às 17h, pelas quartas de final.