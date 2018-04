Após brigas, prefeitura de Paris cancela evento com PSG Depois dos conflitos entre torcedores e a polícia durante as comemorações do título francês conquistado pelo Paris Saint-Germain, o gabinete da prefeitura da capital francesa anunciou nesta terça-feira que a cerimônia que ocorreria com os campeões nacionais na Câmara Municipal da cidade, nesta quarta, foi cancelada.