Após brilhar contra Equador, Gabriel Jesus prevê reencontro difícil para o Brasil

Principal destaque da vitória diante do Equador no ano passado, quando marcou dois dos três gols da vitória por 3 a 0 fora de casa, o atacante Gabriel Jesus espera uma partida dura nesta quinta, em Porto Alegre, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Apesar disso, o jogador do Manchester City acredita em um bom desempenho da seleção. Segundo ele, o ambiente do grupo é muito bom e isso acaba ajudando em campo.

"Não tem adversário fácil. Quando eles vêm jogar com a seleção brasileira, eles vêm com mais vontade. A gente tem que superar isso e jogar, fazer o que a gente vem fazendo e pensar só em ganhar o jogo", afirmou Jesus, após o treino desta terça-feira.

Na avaliação do atacante, o Brasil melhorou muito de um ano pra cá devido ao "bom ambiente" na seleção - ele afirmou não saber como era antes, quando a seleção era treinada por Dunga. "A seleção vem crescendo muito porque nosso ambiente é muito bom. Isso faz com que dentro de campo um ajude o outro."

O atacante também comentou sobre uma possível variação em sua maneira de atuar contra o Equador a partir da provável ausência de Philippe Coutinho. "Se for pra eu recompor pelo meio, pelo Willian, Coutinho, seja quem for, eu vou recompor em prol da seleção."

Após se tornar um dos principais nomes da seleção de Tite e começar a se destacar também pelo City, Gabriel Jesus é apontado como nome certo para a Copa do Mundo do próximo ano. Apesar disso, ele diz que ainda precisa batalhar muito para estar na Rússia em 2018.

"Se trata de Brasil, com jogadores de muita qualidade. Venho fazendo meu trabalho, penso em fazer uma bela temporada pelo City, para quando chegar aqui fazer por merecer também e ter uma vaga", comentou o atacante. "Vou lutar muito."