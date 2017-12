Após brilhar no Barça contra o Real, Suárez festeja marca de 400 gols na carreira

Um dia depois de brilhar pelo Barcelona na vitória por 3 a 0 sobre o Real Madrid no clássico realizado no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol, Luis Suárez celebrou neste domingo a expressiva marca de 400 gols em sua carreira profissional.

O atacante uruguaio, que abriu o placar do expressivo triunfo conquistado no último sábado, usou as redes sociais para destacar este feito. "Muito feliz de poder chegar aos 400 gols como profissional. Obrigado a todos!!!!!", escreveu o jogador em sua página no Twitter, ilustrando a sua publicação com figuras de bolas de futebol e ainda exibindo um conjunto de nove fotos.

Em todos as imagens é possível ver o atacante comemorando gols com diferentes camisas, entre elas a do Nacional, do Uruguai, pelo qual começou a carreira profissional e marcou 12 gols. Depois disso, ele foi para o Groningen, da Holanda, onde balançou as redes por 15 vezes antes de ser contratado pelo Ajax, tradicional clubes holandês, pelo qual marcou 111 gols.

Na sequência de sua trajetória, o artilheiro foi contratado pelo Liverpool e brilhou pela equipe inglesa com um total de 82 bolas na rede. Pelo Barça, seu atual clube, já fez 131 gols, sendo que também contabiliza outros 49 pela seleção uruguaia, que ele defenderá na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.