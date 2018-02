Após cabeçada em juiz, André Luis é suspenso por 4 meses O zagueiro André Luis, do Cruzeiro, foi suspenso por quatro meses pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Mineira de Futebol (FMF), em julgamento realizado na noite desta terça-feira. O jogador foi punido por dar uma cabeçada no árbitro Alicio Pena Júnior, no jogo contra o Ipatinga, no último dia 10. No entanto, o zagueiro deve ter a punição reduzida, uma vez que um terço da pena pode ser convertido em doações de cestas básicas para entidades beneficentes. Com isso, o atleta pode ficar suspenso por "apenas" 80 dias. Assim, ele regressaria no dia 08 de maio, quatro dias antes da estréia do Cruzeiro no Brasileirão, contra o Fluminense. Quatro dos cinco votos no TJD foram favoráveis à punição do jogador, que recebeu a pena mínima pela agressão - o atleta poderia ficar até 540 dias afastado do futebol. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro só volta a jogar no próximo domingo, contra o Democrata de Governador Valadares, no Mineirão.