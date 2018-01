Após carinho de Marcos, Edmundo segue no Palmeiras Marcos nem se preocupou muito quando viu Edmundo chorando na TV, dizendo que ia até encerrar a carreira, domingo passado. Dois dias depois, ao reencontrar o amigo no CT do Palmeiras, o goleiro foi de encontro a ele, abriu os braços e brincou: "Vem cá, Edmundo, me dá um abraço que o que você está precisando é de carinho." Foi assim, com o humor de sempre, que Marcão tratou de amansar o Animal. O goleiro diz não ter dúvidas que o anúncio da aposentadoria era só um desabafo do atacante. "O problema é que o Edmundo ficou muito chateado com o pênalti perdido contra o Ipatinga", diagnosticou Marcos. "Tenho certeza que ele vai ficar com a gente para o Campeonato Brasileiro. É um cara muito importante para o grupo e ainda tem muito a dar pelo Palmeiras." Mas Edmundo não vai se aposentar. Quem garante são o técnico Caio Júnior e o gerente de futebol Toninho Cecílio. ?Vamos colocar um ponto final nessa história?, disse o dirigente. ?Conversamos com o Edmundo e deixamos claro que o queremos no time. Ele disse que teve uma oscilação de humor e por isso pensou em parar. Mas tem contrato e vai continuar aqui?, emendou Toninho. O gerente disse ainda que acha quase impossível que Edmundo aceite a proposta do futebol norte-americano. ?Mas não vamos renovar o contrato dele agora. O vínculo termina só em dezembro.? Segundo o Marcos, Edmundo parece ficar mais chateado do que qualquer outro jogador do time alviverde após as derrotas do time. "Isso é porque ele é ídolo da torcida e carrega uma responsabilidade enorme nas costas." Os dois são amigos desde 93, quando Edmundo foi contratado do Vasco já com o status de craque e Marcos era ainda o quarto goleiro do Palmeiras, recém-chegado de Marília. "O Edmundo pagava meu almoço", revelou Marcão, brincando, após o retorno do Animal ao Palmeiras, no início do ano passado. Hoje, Marcos está com 32 anos. Edmundo tem 36. Marcos volta a treinar com bola nesta segunda-feira. Ele não joga desde 11 de março, quando fraturou o braço esquerdo durante uma partida com o Juventus, no Palestra Itália. O goleiro passou por uma cirurgia para a fixação de pinos de metal no braço fraturado. A expectativa dele e dos médicos do Palmeiras é que já esteja pronto para jogar na estréia da equipe no Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo, no dia 13 de maio, no Rio de Janeiro. Atualizado às 18h59 para acréscimo de informação